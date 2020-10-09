عودة إبراهيم نور الدين وطاقم حكام ودية تونس والسودان إلى القاهرة.. غدا

يعود إلى القاهرة، الطاقم المصري الدولي، الذي أدار مباراة تونس والسودان "الودية"، عصر غدٍ السبت، قادما من تونس.

ويتكون الطاقم المصري للحكام من.. ابراهيم نورالدين وهانى عبدالفتاح ويوسف البساطى وادار المباراة الودية التى اقيمت اليوم بين منتخب تونس ومنتخب السودان بستاد رادس وانتهت بثلاثية نظيفه .

وعاون الطاقم الحكم الدولى التونسي يوسف السرايري وراقب المباراة الحكم الدولى السابق مراد الدعمى.

وجاء ظهور نورالدين هو الاول للحكام الدوليين المصريين منذ شهر مارس وايقاف النشاط الرياضي بدول الاتحاد الافريقي بسبب فيروس كرونا .

واكتسح المنتخب التونسي نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.

أهداف المباراة جاءت جميعا في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 17 وعلي معلول في الدقيقة 25 و أنيس بن سلمان في الدقيقة 35

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة بالكامل، فيما تواجد فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - برون - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - سليماني - بن محمد - حمزة رفيعة - سيف الدين الخاوي

خط الهجوم: وهبي الخزري