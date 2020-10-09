لن يسافر المغرب مع الفريق| الزمالك: توقيعات مرتضى منصور لا تزال معترَفا بها

تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة إلغاء توقيعات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وقال العسال في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم تغيير أو إلغاء توقيعات مرتضى منصور وكل ما يثار بشان تغييرها أو تغييرها أمر عار تمامًا من الصحة ولا أعرف أسباب انتشار تلك الأنباء الكاذبة".
وتابع: "نتخذ ونسلك كل السبل القانونية من أجل الطعن على القرار وإنهاء تلك الأزمة".
وعن سفر مرتضى منصور مع بعثة فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح: "مرتضى لن يسافر مع الفريق فهو دائمًا لا يسافر مع الفريق طوال الفترة الماضية".
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