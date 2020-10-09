حسام حسن: أركز مع سموحة على المركز الخامس.. وأترك عروض الاحتراف لـ فرج عامر

أكد حسام حسن مهاجم سموحة، أن هدف الفريق هو التواجد في المركز الخامس بالدوري الممتاز؛ وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة.
وقال حسام، في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد حققنا فوزا غاليا على حساب الاتحاد، وهو الأكثر جماهيرية وسيد البلد في الإسكندرية".
وأضاف: "الاتحاد حقق طفرة كبيرة هذا الموسم تحت رئاسة محمد مصيلحي، وهو في كفة كانت قريبة في المنافسة بالتواجد على المربع الذهبي".
وعن عروض الاحتراف، قال حسام حسن: "في الحقيقة أترك هذا الأمر لرئيس النادي فرج عامر، حيث يرى ماهو المناسب لحسام حسن وسموحة".
وحقق سموحة فوزًا صعبًا في الوقت القاتل على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1)، بالجولة الـ32 للدوري المصري الممتاز.
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