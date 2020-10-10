اللجنة الأولمبية: الزمالك "مش من حقه" اللجوء للمحاكم في أزمة مرتضى منصور

تحدث شريف العريان، أيمن عام اللجنة الأولمبية، عن أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بشان إيقاف رئيس نادي الزمالك وتغريمه ماليًا.

وقال شريف العريان في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إنه ليس من حق الزمالك اللجوء للمحاكم في أزمة إيقاف مرتضي منصور".

وأضاف: "قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك طبقًا للقانون بعد تلقي الشكاوي وسماع مقدمي الشكاوى وعليه الذهاب للجنة التسوية والتحكيم الرياضي".

وتابع: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد النادي الأهلي".