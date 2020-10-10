شاهد.. بن شرقي يشارك صورة من مبارة المغرب والسنغال

نشر أشرف بنشرقي لاعب نادى الزمالك ونجم منتخب المغرب عبر فيسبوك ؛ عدة صورة له من مبارة المنتخب المغربى و منتخب السنغالي التى انتهت بفوز المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالتالي:

- الأسد المغربي تحية للجماهير الزملكاوية

- ماشاء الله عليك ربنا يحميك ويبارك فيك ويبعد عنك ولاد الحرام

- ربنا يوفقك يا كابتن اللي مشرفنا

- عايزين افريقيا يا بن شرقي

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واكتسح المنتخب المغربي، نظيره، المنتخب السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما؛ استعدادا لاستئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية، في الكاميرون.

وافتتح سليم أمل التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة بتمريرة رائعة من زميله أشرف حكيمي وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 71، قبل أن يؤكد يوسف العربي انتصار منتخب الأسود في الدقيقة 86.

وأحرز إسماعيلا سار الهدف الوحيد المنتخب السنغالي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء

وشارك أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك مع المنتخب المغربي في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 69 بدلا من يوسف مماي.

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