الرياضة

رسميًا.. تأجيل بطولتي نهائي الجائزة الكبرى والجراند سلام للتايكوندو

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قرر الاتحاد العالمي للتايكوندو، خلال اجتماع الجمعية العمومية، تأجيل بطولتي نهائي الجائزة الكبرى (كانكون) والجراند سلام (ووكسي) 2020 إلى عام 2021 وذلك حفاظًا على صحة اللاعبين.

وكان الاتحاد العالمي في تواصل دوري مع اللجنة المنظمة في كانكون وووكسي من أجل ايجاد حلول مناسبة لإقامة البطولتين مع الحفاظ على صحة اللاعبين، ولكن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وجد أنه ليس من الممكن إقامة البطولتين بأمان، وسيتم إعلان الجدول الزمني لعام 2021 في وقت لاحق.

وكان الاتحاد العالمي قرر خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اونلاين، تكريم اللواء أحمد الفولي لعطائه في رياضة التايكوندو وتسجيل اسمه في قاعة المشاهير ليظل دائمِا في ذاكرة التايكوندو العالمي بانجازاته وأعماله التي لا تنسى، حيث أنه ساهم في تطور التايكوندو الإفريقي والعالمي.

ونعى رئيس الاتحاد العالمي هونج وان شو، اللواء الفولي بعد وفاته مباشرةً، كما تم نعيه خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وبعد وفاة الفولي سيتولى رئيس اتحاد النيجر ايدي ايساكا رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث أنه كان يشغل منصب النائب الأول.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد الفولي كان يشغل منصب رئيس لجنة قاعة المشاهير.

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