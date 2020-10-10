شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة الأكبر محليًا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "مدحت شلبي سيعلق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت".

وأضاف: "بينما سيعلق أيمن الكاشف، على المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2".

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة للاعبين من التدريبات أمس الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز. وجاء منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاعبيه الراحة، خوفًا من الإصابات بسبب ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية، خاصة قبل خوض نصف نهائي أفريقيا. وشهد مران الفريق الخميس، مشاركة أحمد الشيخ، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد العضلي، الذي اشتكى منه مؤخرًا، وخاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات، وتأكد الجهاز الطبى من جاهزيته للمشاركة. وشهد المران التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية. وواصل أليو بادجي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي، وأدى السنغالي جلسة في "الجيم"، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابة في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي أمس الأول الأربعاء، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة. وأدى أيمن أشرف، جلسة علاج طبيعي، ثم تدريبات في "الجيم"، بعد شكواه من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة على إثرها، ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.