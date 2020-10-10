جماهير الزمالك تطلق هاشتاج# fifa save zamalek .. ومغردون: انقذوا رمز الزمالك

وتفاعل عدد من مستخدمي تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

أنقذ نادي الزمالك من قرارات اللجنة الأولمبية المصرية التي أزاحت الرئيس المنتخب لنادي الزمالك مرتضى منصور الرئيس الشرعي والرسمي لنادي الزمالك.

اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الخمسية في حرب نادي الزمالك في صورتها الرئيس مرتضى منصور يرجى التدخل وحل المواقف في أسرع وقت.

أنا معجب بنادي الزمالك ، طلبي للفيفا التدخل لإنقاذ النادي من تدخل اللجنة الأولمبية بفرض عقوبات على رئيس النادي بإقالته من منصبه. أربع سنوات وهذا مخالف للأنظمة

أنتم القدوة في لعبة كرة القدم الرجاء التحقيق في مناشدة الزمالك # فيفاحفظ الزمالك.

مرتضي رمز الزمالك وصاحب الانجازات اوقفوا عقوبتة

وتحدث شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، عن أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بشان إيقاف رئيس نادي الزمالك وتغريمه ماليًا.

وقال شريف العريان في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إنه ليس من حق الزمالك اللجوء للمحاكم في أزمة إيقاف مرتضي منصور".

وأضاف: "قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك طبقًا للقانون بعد تلقي الشكاوي وسماع مقدمي الشكاوى وعليه الذهاب للجنة التسوية والتحكيم الرياضي".

وتابع: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد النادي الأهلي".