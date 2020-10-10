فاروق جعفر: الأهلي لن يخوض مباراة بيراميدز بالناشئين لهذا السبب

رد فاروق جعفر مدرب الزمالك الأسبق على ترديد البعض أن الأهلي سيواجه بيراميدز بالناشئين لمنح الأخير فرصة تحقيق المركز الثاني في الدوري على حساب القلعة البيضاء.
ويشارك وصيف جدول ترتيب الدوري في بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك صاحب المركز الثالث بالكونفدرالية.
ومن المقرر أن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك فور انتهاء الدوري، بسبب انسحابه أمام الأهلي في مباراة القمة بالدور الأول من الدوري.
وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "لا يمكن للأهلي أن فعل ذلك ولا الزمالك إطلاقًا".
وأكمل: "التاريخ لا يتذكر إلا الفريق الذي فاز ومن خسر، مبادئ وقيم هذه الأندية لا تسمح بذلك".
واختتم: "لا يصح أن يقال هذا الكلام هذا ما أفهمه وأعرفه".
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز غدٍا الأحد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري.
يذكر، أن فريق الكرة بالزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، مع العلم إن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط كما ذكرنًا سلفًا.
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