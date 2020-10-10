البرازيل تفتتح تصفيات المونديال بسحق بوليفيا بخماسية نظيفة

حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزه الأول على حساب نظيره منتخب بوليفيا بخمسة أهداف مقابل لاشئ ، في إطار تصفيات الجولة الاولي من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المنتخب البرازيلي ماركينوس ثم ضاعف روبيرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثاني والثالث ،وسجل خوسيه كارسكو الهدف الرابع للسامبا في شباك فريقه بينما اختتم فيليب كوتنيو النتيجة بالهدف الخامس.

بدأ اللقاء بضغط كبير من لاعبي منتخب البرازيل من أجل إحراز الهدف الأول وسط تمركز دفاعي جيد من قبل لاعبي المنتخب البوليفي.

وفي الدقيقة 16 تمكن ماركينوس من افتتاح الأهدف بالهدف الأول في مرمي المنتخب البرازيلي بعد رأسية سكنت شباك المنتخب البوليفي.

ظل الضغط البرازيلي متواصل إلي أن نجح روبيرتو فيرمينيو من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وعاد روبيرتو فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثالث في شباك المنتخب البوليفي ليصعب الأمور على أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 66 الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي عن طريق خوسيا ماريا كارسكو في شباك منتخب بلاده عن طريق النيران الصديقة.

واختتم فيليب كوتينيو مهرجان الأهداف في الدقيقة 73 بالهدف الخامس لتتصدر السامبا ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.