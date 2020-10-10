اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة المقررة مساء اليوم ضمن مواجهات الدوري المصري.

ويلتقي طلائع الجيش، مصر للمقاصة، في الثامنة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وضم طاقم التحكيم كلا من طارق مجدي "حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول" وخالد السيد "مساعد ثانٍ" ومنير يوسف "حكم رابع" ومحمد أبو خاطر "حكم فيديو" ومبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ولديه 35 نقطة، بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المقررة إقامتها في الثامنة مساء غد السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: "محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا".

وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة، حتى موعد المباراة.