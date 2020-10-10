هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا

يبدو أن النادي الأهلي قد يوفر رقما خرافيا قابلا للزيادة في نهاية الموسم إذا أراد عودة ناصر ماهر، الذي يمثل واحدا من أفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم بلا منازع مع نادي سموح، وهو على سبيل الإعارة لمدة موسم من القلعة الحمراء.

ودخل المارد الأحمر في مفاوضات جادة مع نادي مصر المقاصة من أجل شراء محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي، والذي ظهر بمستوى جيد خلال الموسم الحالي بعد هبوط مستواه بشكل كبير مع نادي الزمالك.

ومع ارتفاع مستوى محمد إبراهيم والأزمة المالية التي يمر بها المقاصة، بالتالي طلبت إدارة الفريق الفيومي رقما كبيرا للغاية في اللاعب والذي يقترب من الأربعين مليون جنيه، وهو مبالغ فيه في ظل ظروف كورونا التي اجتاحت العالم وقللت كثيرا من أرقام الصفقات في العالم وليس في مصر فقط.

وفي خلال السطور التالية يرصد لكم موقع "دوت الخليج" أبرز الاختلافات بالأرقام بين محمد إبراهيم وناصر ماهر.

كلا اللاعبين شارك في 24 مباراة بالدوري المصري هذا العام، لكن محمد إبراهيم أحرز 4 أهداف، في المقابل أحرز ناصر ماهر 6 أهداف.

وعلى سبيل صناعة الأهداف، صنع ناصر ماهر 12 هدفا أي شار في 18 هدفا من أهداف سموحة هذا الموسم، بينما محمد إبراهيم صنع 3 أهداف أي شارك في 7 أهداف مع المقاصة هذا الموسم.

صنع ناصر ماهر هذا الموسم 26 فرصة وقام بعمل 45 مرورا ناجحا و55 مرة أفسد هجمات، فيما قام محمد إبراهيم بصناعة 14 فرصة و61 مراوغة و29 مرة أفسد بها هجمات.

ومن خلال هذه الأرقام، نجد تفوقا هائلا لناصر ماهر على المستوى الفردي والجماعي على محمد إبراهيم، ويعتبر صفقة مجانية لأنه منتقل لسموحة على سبيل الإعارة، بينما إبراهيم أقل رقم سيدفع فيه 40 مليون جنيه.