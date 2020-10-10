وفي خلال السطور التالية يرصد لكم موقع "دوت الخليج" أبرز الاختلافات بالأرقام بين محمد إبراهيم وناصر ماهر.
كلا اللاعبين شارك في 24 مباراة بالدوري المصري هذا العام، لكن محمد إبراهيم أحرز 4 أهداف، في المقابل أحرز ناصر ماهر 6 أهداف.
وعلى سبيل صناعة الأهداف، صنع ناصر ماهر 12 هدفا أي شار في 18 هدفا من أهداف سموحة هذا الموسم، بينما محمد إبراهيم صنع 3 أهداف أي شارك في 7 أهداف مع المقاصة هذا الموسم.
صنع ناصر ماهر هذا الموسم 26 فرصة وقام بعمل 45 مرورا ناجحا و55 مرة أفسد هجمات، فيما قام محمد إبراهيم بصناعة 14 فرصة و61 مراوغة و29 مرة أفسد بها هجمات.
ومن خلال هذه الأرقام، نجد تفوقا هائلا لناصر ماهر على المستوى الفردي والجماعي على محمد إبراهيم، ويعتبر صفقة مجانية لأنه منتقل لسموحة على سبيل الإعارة، بينما إبراهيم أقل رقم سيدفع فيه 40 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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