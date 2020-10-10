أول تعليق من علي معلول على مباراة تونس والسوادن.. شاهد

نشر على معلول لاعب النادى الأهلى ومنتخب تونس عدة صور له من مباراة تونس والسوادن وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق على معلول على الصور قائلا: "الحمد الله" وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: عاش يا اهلاوى - العالمى - ترجعلنا بالسلامة

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واكتسح المنتخب التونسي نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل..

أهداف المباراة جاءت جميعا في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 17 وعلي معلول في الدقيقة 25 و أنيس بن سلمان في الدقيقة 35

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة بالكامل، فيما تواجد فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.

