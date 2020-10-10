بسبب مستحقاته.. عبد الرزاق حمد الله يهدد بفسخ تعاقده مع النصر السعودي

هدد النجم المغربي عبدالرازق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي السعودي بفسخ تعاقده، حال عدم حصوله على باقي مستحقاته المتأخرة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن عبدالرزاق حمد الله بعث رسالة إلكترونية، تفيد بتأخر مستحقاته، وأنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وأولها إرسال هذا الإنذار ومتابعته.

وتابعت الصحيفة أن إدارة نادي تسعى لمخاطبة بعض أعضاء الشرف من أجل المساهمة في دفع رواتب اللاعبين، لمنع سيناريو فسخ أي لاعب لعقده كما حدث مع باولو جوليانو وإنهاء أزمة عبدالرزاق حمدالله.

ويعاني نادي النصر من أزمة مالية، حيث يعتمد على أعضاء الشرف، لتمويل صفقاته الصيفية.

يذكر أن فريق النصر أنهى مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضى فى المركز الثاني برصيد ٦٤ نقطة، خلف الهلال حامل اللقب ب ٧٢ نقطة.

وتوج عبدالرزاق حمدالله بجائزة هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي برصيد ٢٩ هدفا بفارق هدفين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، يوم ١٦ أكتوبر الحالي.

ولم تحدد رابطة الدوري السعودي، موعد عودة الجماهير إلى المدرجات حتى الآن، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".