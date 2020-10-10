ألمانيا تبحث عن الانتصار الأول أمام أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية..الليلة

يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره أوكرانيا اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة يواكيم لوف لتحقيق الفوز الأول له في دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، والارتقاء إلى وصافة المجموعة.

كان منتخب ألمانيا حقق التعادل في أول مباراتين له بدوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا بنتيجة أمام إسبانيا بهدف لمثله وأمام سويسرا بنفس النتيجة.

في المقابل يطمح منتخب أوكرانيا في تعطيل الماكينات في مباراة اليوم، بتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة جماهيره، بعد السقوط المدوي أمام إسبانيا برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بالإضافة إلى السقوط الكبير أمام فرنسا بنتيجة 7 - 1، في المباراة الودية التي جمعتهما الأربعاء الماضي.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها، منتخب إسبانيا مع سويسرا ملعب الفريد ستيفانو بمدريد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويحل منتخب أوكرانيا ثانيا بـ 3 نقاط، وألمانيا ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل منتخب سويسرا جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

دوري الأمم الأوروبية هي بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، حيث أقيمت العام الماضي لأول مرة، وتوج بها منتخب البرتغال بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية.

يذكر أن النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.