الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد ضمن فعاليات المرحلة ال33 من منافسات مسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية أمس على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز .

وأدى الأهلي مرانه صباح الخميس على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

ورغم الراحة السلبية للفريق لكن موسيماني أصر علي أن يخوض الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة صباح أمس الجمعة على ملعب التتش تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال.

واشتمل مران الثنائي على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة ما بين الجانب البدني وتدريبات الكرة لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري التي توّج بها الفريق مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.