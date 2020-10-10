برشلونة يظهر العين الحمراء لـ عثمان ديمبلي

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة ستجتمع مع ممثلي عثمان ديمبلي قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لإخبارهم بضرورة تجديد عقد اللاعب فورا، أو الرحيل خلال الشتاء.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة لن تنتظر حلول فترة الانتقالات الصيفية لبيع ديمبلي حال عدم تجديد عقده، لأن هذا يعني أن الفريق سيتخلص منه بسعر رخيص.
وأشارت إلى أن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة أبلغ إدارة البلواجرانا بموافقته على بيع عثمان ديمبلي.
ورفض عثمان ديمبلي مغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مما أفسد على ناديه صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.
وشارك عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.
كان سوق الانتقالات الصيفية أغلق في الدوريات الأوروبية الكبرى "الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني" الاثنين الماضي.
يذكر أن رابطة الدوري الإسباني، اشترطت على برشلونة عدم ضم لاعبين جدد إلا بعد توفير سيولة مالية، وهو ما فشلت إدارة البلوجرانا في تحقيقه.
ولم يعقد برشلونة صفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يذكر أن الدوريات الأوروبية متوفقة حاليا، بسبب استعدادات المنتخبات لخوض أسبوع الفيفا.
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