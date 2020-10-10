قطار سيراميكا كليوباترا في مواجهة جديدة أمام المريخ بالقسم الثاني

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه المريخ اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة . ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في صدارة جدول ترتيب المجموعة علي أمل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر مباراة واحدة على مدار الموسم ليتربع على عرش صدارة مجموعة القاهرة . علي جانب اخر يحاول فريق المريخ الخروج بأفضل نتيجة ايجابية للخروج من دوامة الهبوط للقسم الثالث حيث خسر 7 مواجهات وتعادل في 9 وفاز في 4 لقاءات . ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة بينما يأتي فريق المريخ البورسعيدي في المركز الـ 9 برصيد 21 نقطة

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