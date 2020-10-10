إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أمس الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه من الحجر الصحي، واستعداده للمشاركة في "ديربي" ميلانو بعد ثمانية أيام.
وكتب زلاتان البالغ من العمر 39 عاما، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإيطالية: "لقد شفيت! السلطات الصحية حذرتني (أعلمتني)، الحجر انتهى، بإمكانك الخروج!".
وأفاد ميلان بدوره أن الفحصين المتتاليين اللذين خضع لهما المهاجم السويدي جاءت نتيجتهما سلبية، واستنادا الى ما ينص عليه البروتوكول الصحي، بإمكانه الخروج من الحجر.
ودخل إبراهيموفيتش الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 سبتمبر، أي بعد أربعة أيام على قيادته ميلان للفوز في مباراته الأولى في الدوري على بولونيا بإحرازه هدفي "الروسونيري".
المصدر: وكالات
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