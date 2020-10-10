مصدر: صفقة انتقال محمود وادي إلى بيراميدز مهددة بالفشل

أكد مصدر مقرب من اللاعب الفلسطيني محمود وادي، مهاجم النادي المصري البورسعيدي، أن انتقاله إلى فريق بيراميدز بات مهددا بالفشل خلال الانتقالات الجارية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، "إن انتقال اللاعب الفلسطيني إلى بيراميدز بات مهددًا بالفشل؛ بسبب القيمة المالية للصفقة".

وأضاف "نادي بيراميدز طلب ضم اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إلا أن المصري البورسعيدي رفض هذا العرض، وقرر بيعه مقابل 40 مليون جنيه".

وتابع المصدر "إدارة بيراميدز رفضت بسبب مغالاة الفريق البورسعيدي، وأن قيمة الصفقة مبالغ فيها، حيث إن إدارة المصري بررت بوجود عروض أخرى للاعب بقيمة مالية عالية كبيرة".

واختتم حديثه، قائلًا "اللاعب لديه عدة عروض أبرزها نادي الزمالك، كما أنه يمتلك عدة عروض من الخليج، وسيتم حسم رحيله بنهاية مباريات المصري".

يذكر أن مسئولي نادي المصري البورسعيدي جددوا عقد الدولي الفلسطيني محمود وادي لمدة 3 مواسم، اعتبارًا من بداية الموسم الحالي.