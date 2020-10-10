‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

قام مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. وطالب مرتضى منصور بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، بمعاقبته بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات. وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. كان رئيس الزمالك سبق وتقدم بمذكرة لوزير الشباب والرياضة من أجل التدخل لحل أزمة إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.‏

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