مصر المقاصة ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش بالدوري المصري

يحل فريق مصر المقاصة ضيفا ثقيلا على منافسه طلائع الجيش اليوم، السبت، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز.
ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة علي عاشور، المدير الفني، لحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى الممتاز واجتياز الهزيمة المفاجئة أمام فريق بيراميدز الجولة الماضية.
وضمت قائمة فريق مصر المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا.
على جانب آخر، يحاول فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني الخروج بالثلاث نقاط، حيث تعد المباراة استعدادا قويا لمواجهة فريق بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر.
ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.
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