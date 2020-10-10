لويس سواريز: ميسي سيبقى مع برشلونة في حالة وحيدة

كان ليونيل ميسي قريبا من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة برشلونة اشترطت الحصول على قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقد اللاعب مع النادي والمقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ماتسبب في فشل الصفقة.
وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه
وقال لويس سواريز في تصريحات لشبكة " ESPN" العالمية: "حاولت دعم ميسي خلال الفترة الصعبة الماضية التي عاشها، لكن إدارة برشلونة حاولت إبعادي عنه".
وتابع:" من الممكن أن يرحل ميسي عن برشلونة عقب نهاية الموسم المقبل، لكنه قد يبقى إذا شعر بالراحة داخل الفريق مع مجيئ مجلس إدارة جديد".
ومن المقرر أن تجري إنتخابات نادي برشلونة يومي 20 و 21 مارس من العام المقبل.
وانضم لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة، مقابل 6 ملايين يورو.
يذكر أن ميسي هاجم إدارة برشلونة عقب رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" :" سأفتقد الكثير خلال الفترة المقبلة، لقد كنا رفقا، غداء.. عشاء، كل يوم، وأشياء كثيرة لا يمكن أن تنسى".
وتابع:" سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر غير قميص برشلونة والأغرب هي مواجهتك، لم تكن تستحق الطرد بهذه الطريقة، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ برشلونة على المستوى الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة لم أعد متفاجئا من أي شيئ في هذه المرحلة".
ويعد لويس سواريز هو ثالث هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.
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