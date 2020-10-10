لويس سواريز: ميسي سيبقى مع برشلونة في حالة وحيدة

أكد لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد أن زميله السابق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، سيبقى مع الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي، في حالة وحيدة.

كان ليونيل ميسي قريبا من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة برشلونة اشترطت الحصول على قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقد اللاعب مع النادي والمقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ماتسبب في فشل الصفقة.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه

وقال لويس سواريز في تصريحات لشبكة " ESPN" العالمية: "حاولت دعم ميسي خلال الفترة الصعبة الماضية التي عاشها، لكن إدارة برشلونة حاولت إبعادي عنه".

وتابع:" من الممكن أن يرحل ميسي عن برشلونة عقب نهاية الموسم المقبل، لكنه قد يبقى إذا شعر بالراحة داخل الفريق مع مجيئ مجلس إدارة جديد".

ومن المقرر أن تجري إنتخابات نادي برشلونة يومي 20 و 21 مارس من العام المقبل.

وانضم لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة، مقابل 6 ملايين يورو.