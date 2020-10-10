الوداد المغربي ينافس الأهلي في صفقة يوسف بلايلي

أكد وكيل أعمال الجزائري يوسف بلايلي، لاعب النادي الأهلي السعودي، أن فريق الوداد المغربي دخل في مفاوضات قوية للحصول على خدمات اللاعب لتقوية خط الهجوم الموسم المقبل.

وحسب تصريحات والد اللاعب ووكيل أعماله التي نشرتها صحيفة المنتخب المغربية، فإن الوداد ضمن الأندية التي ترغب في الحصول على اللاعب وعلى رأسهم الأهلي.

ويسعى الأهلي للحصول على خدمات بلايلي وبدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلايلي حصل على حكم من الفيفا يقضي بفسخ التعاقد مع فريق أهلي جدة السعودي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يواجه فريق الوداد المغربي يوم السبت الموافق 17 /10 /2020 ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.