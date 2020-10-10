حرس الحدود يطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة في ختام الدوري

تلقى مسئولو اتحاد الكرة، مطلبا من مسئولي نادي حرس الحدود، بأن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

ويواجه فريق حرس الحدود، شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التي صاحبت قيادة طارق العشرى، مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى، وعودة محمد حليم لتولي المهمة مجددًا.

واستند مسئولو فريق حرس الحدود فى طلبهم إلى أن المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة إلى أن تكون جميعها فى توقيت واحد؛ درءا للشبهات، إضافة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة أندية الدورى الممتاز؛ على غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك مسئولو نادي حرس الحدود، بأن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسئولو حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائي من مسئولى اتحاد الكرة علي طلب إقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وينافس الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط والابتعاد عن مرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.