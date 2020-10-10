شطة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بسبب كورونا

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حقيقة إجراء أية تعديلات على مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية بسبب فيروس كورونا.

كانت المغرب قد سجلت أمس الجمعة 3445 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط مخاوف من تأثير ذلك على تعرض لاعبي فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز فى مباريات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية للعدوى.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لا توجد أية تعديلات على مواعيد مباريات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية وسوف تقام فى موعدها المحدد ولقاء الذهاب سيقام فى المغرب والإياب فى القاهرة بالنسبة للاهلي والزمالك.

أضاف: الاحتياطات تم اتخاذها من ٠انب الأشقاء المغاربة فى مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء الى جانب لقاء بيراميدز فى كأس الكونفيدرالية.

استطرد شطة : لا أظن ان هناك تأجيل لمباريات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية والأشياء المغاربة قاموا بمنع الصحفيين و الاعلاميين من الدول الغير مشتركة في المباريات و اقتصرت علي مصر و المغرب و غينيا فقط مع بعض الاعلاميين و التلفزيون من قناةً bein سبورت الناقل المباريات.

وقال ايضا : لا يوجد وقت لاجرةء اية تعديلات على مباريات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية والوضع مازال كما هو عليه مع زيادة التباعد و الاحترازات المطلوبة.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ارسل الى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي..

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.