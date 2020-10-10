رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. تفاصيل

أفادت العديد من التقارير الصحفية بجنوب إفريقيا، بأن "باتريس موتسيببي"، رئيس نادي صن داونز، لديه رغبة كبيرة في شراء أسهم نادٍ مصري خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما نشره الصحفي الغانى "ناهو أدامز" بجريدة "أفريكان سبورتس" الجنوب أفريقية المحلية، فإن "موتسيبي"، رئيس صن داونز يسعى لشراء 10% من أسهم أحد الأندية المصرية الكبرى دون ذكر اسمه.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النادي المصري الذي يرغب بشرائه رئيس صن داونز الجنوب إفريقي في الفترة المقبلة ووفقًا لما نشرته الجريدة.

كان "موسيماني"، المدير الفني السابق لفريق صن داونز، تولى تدريب النادي الأهلي مؤخرًا؛ مما عزز العلاقات من الجانب الناديين على مستوى قارة إفريقيا.