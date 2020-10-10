أنهى نادي القناة كل الترتيبات النهائية لاستقبال مواجهة منتخب السويس والزرقا، والتي ستقام في تمام في الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني.
وتم تجهيز الملعب وكل الأجواء داخل نادي القناة لإستقبال المباراة.
كان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة أعطى تعليماته للجهاز التنفيذي لنادي القناة بتجهيز كل الأمور على أعلى مستوى وتجهيز الملعب وكل الإجراءات بالشكل الأمثل.
يذكر أن مجلس إدارة منتخب السويس طلب إقامة المباراة على استاد القناة، وتم الترحيب على الفور من إدارة القناة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين الناديين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي القناة يعلن استعداده لاستضافة مباراة منتخب السويس والزرقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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