نادي القناة يعلن استعداده لاستضافة مباراة منتخب السويس والزرقا

أنهى نادي القناة كل الترتيبات النهائية لاستقبال مواجهة منتخب السويس والزرقا، والتي ستقام في تمام في الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني.



وتم تجهيز الملعب وكل الأجواء داخل نادي القناة لإستقبال المباراة.



كان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة أعطى تعليماته للجهاز التنفيذي لنادي القناة بتجهيز كل الأمور على أعلى مستوى وتجهيز الملعب وكل الإجراءات بالشكل الأمثل.



يذكر أن مجلس إدارة منتخب السويس طلب إقامة المباراة على استاد القناة، وتم الترحيب على الفور من إدارة القناة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين الناديين.