بعد اقتراب عبد المنصف من تحطيم رقمه.. عصام الحضري: لم أعتزل

علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن رغبة محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في تحطيم رقمه الخاص بعدد سنوات لعب كرة القدم.

كان محمد عبدالمنصف أعلن عن رغبته في الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ 47، وتحطيم رقم عصام الحضري الذي اعتزل في سن الـ 46 عاما.

ومازح عصام الحضري عبد المنصف عبر حسابه الشخصي تويتر، حيث كتب :" أوسا أخويا وحبيبي يشرفني يا حبيبي إنك قربت تحطم رقمي القياسي في عدد سنوات اللعب".

وتابع:" بس طبعا تحطيم أرقامي في الانجازات " انسى "كان غيرك أشطر ، أنا لسه ما اعتزلتش رسمي".

ويعد عصام الحضري أكبر لاعب في يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما لعب في البطولة الماضية، وهو بسن الـ 45 عاما.

يذكر أن محمد عبد المنصف أعرب مؤخرا في رغبته في الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد تألقه مؤخرا مع وادي دجلة.

ويستعد منتخب مصر مصر لمواجهة نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويتصدر منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.