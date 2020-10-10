صحيفة إنجليزية: تريزيجيه أفضل صفقة في أستون فيلا

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن أفضل الصفقات التي أجراها نادي أستون فيلا في عهد دين سميث، رئيس النادي، وكان على رأس القائمة المحترف المصري محمود تريزيجيه.

وأضاف تقرير لصحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن تريزيجيه نجم منتخب مصر أفضل صفقة أجراها النادي بعد المستوى القوي الذي قدمه اللاعب مع الفريق منذ التعاقد معه في عام 2019 قادما من قاسم باشا التركي.

وبحسب الصحيفة فإن نادي استون فيلا تحت رأسه دين سميث أجرى عددا من الصفقات بلغت قيمتها 225 مليون جنيه إسترليني.

وسجل تريزيجيه في الموسم الأول مع الفريق الانجليزي 6 أهداف وصنع هدفين وخلال الموسم الحالي للفريق صنع هدفا ضمن الفوز التاريخي على ليفربول بنتيجة 7-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه لم يكن هدف أستون فيلا إلا أن ظهوره بشكل مميز مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا 2019 لفت الانتباه إليه وتم التعاقد معه بدلا من سعيد بن رحمه.