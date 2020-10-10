الحزن يخيم على تدريبات قطاع الناشئين بنادي القناة بعد رحيل مروان محمود

قام مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة بالتنسيق مع منظومة قطاع الناشئين بنادي القناة بقيادة جميل فتحي بأن يكون أول يوم لعودة تدريبات فرق القطاع اليوم السبت ومدرسة الكرة هو يوم في حب الراحل مروان محمود ابن قطاع الناشئين بالنادي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء الماضي في حادث آليم .

وكانت العودة لتدريبات فرق القطاع ومدرسة الكرة بنادي القناة بعد إنتهاء فترة الحداد بداية من الثامنة من صباح اليوم وسط حالة كبيرة من الحزن .

وحمل الجميع صور الراحل مروان محمود وتم الوقوف دقيقة حداد من كامل أفراد منظومة القطاع .

لقى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مروان محمود مصرعه اثر تعرضه لحادث صباح يوم الاثنين الماضي . أعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان محمود الذي انتقل إلىرحمة الله تعالى صباح الاثنين في حادث. وتم إعلان الحداد في جميع أرجاء منظومة نادي القناة.

يذكر أن الراحل مروان محمود هو من مواليد ١٩٩٩ وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم منذ عدة أشهر بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع فرق القطاع.