تدور اليوم السبت 10 أكتوبر مباريات الجولة الثالثة من دوري الامم الاوروبية لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1). مباريات الساعة 14:00:

لوكسمبورغ - قبرص

الجبل الأسود - إذربيجان

مباريات الساعة 17:00:

جزر فاروه - لاتفيا

ليشتنشتاين - جبل طارق

مباريات الساعة 19:45:

اسبانيا - سويسرا

اوكرانيا - المانيا

اندورا - مالطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري الأمم الأوروبية (جولة 3): برنامج مباريات السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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