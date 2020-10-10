نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضا خياليا للانضمام إلى الدوري السعودي

أكد تقرير بريطاني اليوم السبت، أن خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى عرضا مؤخرا، للانضمام إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن خوان ماتا تلقى عرضا للانضمام إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن خوان ماتا سيحصل على 15 مليون دولار سنويا، حال إتمام صفقة انتقاله.

وتابعت الصحيفة، أن النادي السعودي لم يبدأ المفاوضات مع مانشستر يونايتد حتى الآن، بشأن التعاقد مع خوان ماتا.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن اسم النادي السعودي، الذي يرغب في ضم ماتا من الشياطين الحمر.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ خوان ماتا 9.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.