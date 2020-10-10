الرياضة

اللجنة الأولمبية تنظم مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي الثلاثاء المقبل

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يقيم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في القاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

الراحل اللواء أحمد الفولي تاريخ مشرف وحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي والذي شغل العديد من المناصب المهمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق ورئيس نادي الزهور الأسبق.

وبعد رحيل اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، قرر الاتحاد العالمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اونلاين، تكريم الفولي لعطائه في رياضة التايكوندو وتسجيل اسمه في قاعة المشاهير ليظل دائمِا في ذاكرة التايكوندو العالمي بانجازاته وأعماله التي لا تنسى، حيث أنه ساهم في تطور التايكوندو الإفريقي والعالمي.

ونعى رئيس الاتحاد العالمي هونج وان شو، اللواء الفولي بعد وفاته مباشرةً، كما تم نعيه خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وبعد وفاة الفولي سيتولى رئيس اتحاد النيجر ايدي ايساكا رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث أنه كان يشغل منصب النائب الأول.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد الفولي كان يشغل منصب رئيس لجنة قاعة المشاهير.

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