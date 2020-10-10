اللجنة الأولمبية تنظم مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي الثلاثاء المقبل

يقيم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في القاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الراحل اللواء أحمد الفولي تاريخ مشرف وحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي والذي شغل العديد من المناصب المهمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق ورئيس نادي الزهور الأسبق.