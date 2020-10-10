المدرب العام لـ المصري: أتمنى حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين المركز

قال محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري أن الثلاث نقاط التي أكتسبهم أمام نادي الأسماعيلي في مباراة الأمس مهمين في مشواره بالدوري ، و ان الفريق أدى بشكل ممتاز و كان يتوقع أهداف أكثر ، موكدًا أنه فخور بتطور الفريق من كافة الجهات دفاعيًا وهجوميا.
وأضاف محمد عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على قناة " أون سبورت " ، إن علي ماهر مدرب الفريق يقوم بأداء جيد مع اللاعبين من محاضرات فردية و جماعية ، و العمل معهم بشكل نفسي و بدني، مضيفا: اللاعب هو الذي يفرض نفسه مع المدرب من خلال أداءه داخل المستطيل الأخضر ، مضيفًا ان الفريق لم يدخل فيه أهداف في ثلاث مباريات متتالية.
وأشار محمد عبد الكريم، إلى أنه يتمنى أن يحصد أكبر عدد من النقاط خلال المباريات القادمة لتحسين المركز و عودة المصري لمكانه الطبيعي في الدوري.
و تابع المدرب العام للنادي المصري ، أن الجهاز الفني يتواصل مع مجلس الإدارة للتخطيط للفترة القادمة و تجهيز الفريق للموسم المقبل ، و أن علي ماهر يتلقى كل الدعم من الإدارة و محافظ بورسعيد و الجمهور .
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