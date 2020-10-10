بيراميدز وإنبي ينافسان ناديا قطريا على ضم مهاجم الوداد المغربي

دخل نادي بيراميدز في منافسة مع نادي إنبي للتعاقد مع الكونغولي فرانسيس كازادي مهاجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن كلا من بيراميدز وإنبي ونادي قطري " لم يتم ذكر اسمه" يتنافسون على التعاقد مع كازادي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال وكيل كازادي في تصريحات للصحيفة المغربية، أن يتم المفاضلة حاليا بين العروض الثلاثة، لاختيار الأفضل منها.

وأشارت الصحيفة، أن كازادي الذي انضم إلى الوداد منتصف الموسم الجاري، ظهر بشكل مميز للغاية، ونجح في تسجيل 10، منهم إثنان بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الرجاء يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.