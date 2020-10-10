حمد الجمل: لحم كتافي من خير الإسماعيلي.. وحزين لوضعه الحالي في الدوري

أعرب أحمد الجمل عن حزنه لوضع نادي الإسماعيلي الحالي في الدوري المصري الممتاز بعد الهزائم الأخيرة التي تعرض لها اللإسماعيلي وفقدانه العديد من النقاط حتى أصبح موقفه في جدول المسابقة لا يليق بحجمه.

قال أحمد الجمل نجم الإسماعيلي السابق، إن النادي الإسماعيلي فريق كبير في مصر وإفريقيا والدول العربية وله مكانته، مشيرًا إلى أنه حزين على وضع الدراويش الحالي في الدوري .

وأضاف الجمل في لقاء على قناة "أون سبورت": فريق الدراويش له مشجعين في كافة أنحاء الجمهورية بعد رؤيتهم للعب النادي الاسماعيلي وينتظرون مبارايته.

وتابع لاعب الأسماعيلي السابق انه تمت إعارته 6 شهور لسموحة وبالمثل للشرطة لكنه في النادي الإسماعيلي منذ كان عمره 7 سنوات قائلًا: "أنا عشت في النادي الأسماعيلي أكتر ما عشت مع أهلي ولحم كتافي من خيره".