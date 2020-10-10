قبل مواجهة الزمالك.. صحفي مغربي يكشف نقاط قوة وضعف الرجاء

تحدث الصحفي المغربي أمين العمري عن مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على نظيره الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الحالي، على مركب الخامس بالدار البيضاء.

وقال أمين العمري في تصريحات لـ " دوت الخليج": لا شك أن مباراة الزمالك والرجاء ستكون مواجهة كبيرة، صحيح أن الرجاء لم يكن في أفضل حالاته على الصعيد الأفريقي في السنوات الأخيرة، إلا أنه تمكن من حصد لقب الكونفيدرالية 2018، لكن من وجهة نظري أرى أن الزمالك أكثر جاهزية لمباراة الدور نصف النهائي".

وتابع:" نقاط القوة في الرجاء تتمثل اللعب الجماعي والروح التي يمتلكها الفريق وظهر ذلك خلال البطولة العربية والأفريقية والبطولات المحلية، حيث لا يستلم إلا مع صافرة النهاية".

وأشار:" نقطة الضعف هي عدم جاهزية بعض اللاعبين وغياب البعض الآخر مثل حميد أحداد " لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء".