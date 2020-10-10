الصعود للممتاز.. سيراميكا كليوباترا 4-1 المريخ.. الداخلية 0-0 جمهورية شبين

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول، "شريف دابو" في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وأُحرز الهدف الثاني عن طريق شادي حسين في الدقيقة 45 من عمر شوط المباراة الأول وأضاف الثالث أحمد غنيم من ضربة جزاء ،وسجل الرابع شادي حسين في الدقيقة 72.

وقرر هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من "محمود شكري وشريف دابو وأحمد غنيم وطارق سامي ومحمود صقر ووليد عبد المنعم وشادي حسين ومحمد جمال وعاشور الأدهم وضياء قنديل ومحمود نبيل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا، صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٩ نقطة، وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثالث.

وإذا استمر تعادل فريق الداخلية امام جمهورية شبين وتعادل بتروجيت مع فريق النجوم يتأهل سيراميكا كليوباترا رسميا إلى الدوري الممتاز.