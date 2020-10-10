قبل انتقال بدر بانون إلى الأهلي.. التجربة المغربية أثبتت نجاحها بـ الدوري المصري

أثبتت التجربة المغربية نجاحها في مسابقة الدوري المصري مؤخرًا، خصوصا في أندية الأهلي والزمالك.

وفقًا لتقارير صحفية مغربية، فإن النادي الأهلي أنهى صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لكن لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن.

وأضافت التقارير المغربية، أن بدر بانون سيحصل على 3 ملايين دولار مع الأهلي طوال عقده، بالإضافة إلى مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي. وأكدت التقارير أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلاً. وشارك بدر بانون مع الرجاء في مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم، بواقع 1457 دقيقة.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز أرقام اللاعبين المغاربة الذين انضموا إلى الدوري المصري خلال السنوات القليلة الماضية، قبل انتقال بانون رسمياً إلى الأهلي.

1 وليد أزارو:

انضم وليد أزارو إلى النادي الأهلي موسم 2016 - 2017، وشارك مع الأهلي في 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدفين.

شارك أزارو مع الأهلي موسم 2017 - 2018 في 43 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 26 هدفا وصنع 8 آخرين.

لعب وليد أزارو 29 مباراة مع الأهلي موسم 2018 - 2019، سجل خلالهما 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

في 2019 - 2020 شارك وليد أزارو في 11 مباراة، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدف وحيد، قبل أن ينضم إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.

أشرف بن شرقي:

حصل الزمالك على خدمات أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي.

خاض بن شرقي 35 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

محمد أوناجم:

انضم أوناجم خلال إلى الزمالك خلال الصيف الماضي ايضا قادما من الوداد المغربي، وعانى في بدايته مع الزمالك قبل أن ينجح مؤخرا في إثبات نفسه.

شارك أوناجم مع الزمالك في 39 مباراة، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 7 آخرين.