محمد عبدالغني يرتدي قناعا واقيا.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة الحدود

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة توفير قناع واقي للأنف لمحمد عبد الغني مدافع الفريق.

يأتي هذا بعدما تعرض اللاعب للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

وكان اللاعب أدى تدريبات خفيفة بالأمس ولم يشارك في التدريبات الجماعية وتسيطر حالة من الغموض على موقف اللاعب من التواجد في قائمة الفريق لخوض لقاء حرس الحدود المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد قائمة مباراة الحرس عودة محمود علاء بعد غيابه عن مباراة وادي دجلة الأخيرة للإيقاف للحصول على الانذار الثالث.