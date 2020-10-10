تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

وأضاف: "لن يتم تسليم درع الدوري الممتاز فى النسخة الحالية عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى، مشددًا على أنه سيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة أمام طلائع الجيش على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.

شدّد على أن مسئولو الجبلاية يتمسكون بالانتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.