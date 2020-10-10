مرافق المجمع الرياضي بصور جاهزة لاستقبال المنافسات الكروية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

أكملت إدارة المجمع الرياضي بصور التابع لدائرة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية كافة الاستعدادات، و التشغيل الكامل، بعد قرار العودة وفتح الأنشطة الرياضية للألعاب إلى الواجهة الذي أتى بموافقة من اللجنة العليا المكلفة بمتابعة جائحه كورونا، وفق البروتوكول الطبي والذي أعلنه الاتحاد العماني لكرة القدم.

وقد انتهت إدارة المجمع الرياضي بصور من تجهيز الإضاءة كاملة على الأعمدة الرئيسية للملعب الرئيسي وقامت بتغييرها بشكل كامل واستبدال الكشافات القديمة بجديدة، كما تم صيانة جميع دورات المياه وتجهيز غرف تغيير الملابس للاعبين والحكام والمنصة الرئيسية للمجمع وأيضا تم تجهيز الملعب الرئيسي التي ستقام عليه المباريات من تعشيب وغيره.

ومن جهة اخرى قامت لجنة من الاتحاد العماني لكرة القدم بزيارة إلى المجمع الرياضي بصور والتقت بالمسؤولين وأجرت تطبيقا عمليا لآلية الدخول من البوابة الرئيسية والمواقف والغرف والملعب بشكل عام لكي يتم استئناف واستقبال المباريات المتبقية من دوري عمانتل والدرجة الأولى ولقاء كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم والتي سيحتضنها المجمع الرياضي بصور في ٢٣ من شهر أكتوبر الحالي حسب ما هو معد له من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم.

كما قامت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بعقد الاجتماعات المباشرة بشكل مستمر مع أندية المحافظة للحديث عن البروتوكول الطبي سواء في التدريبات اليومية على ملاعبهم أو عند إقامة المباريات الرسمية المتبقية من أعضاء مجالس الإدارات واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومرافقيهم حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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