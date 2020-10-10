هاميلتون يتطلع إلى معادلة رقم شوماخر عبر سباق جائزة إيفل الكبرى لفورمولاـ1

في الرياضة 10 أكتوبر,2020

برلين ـ د. ب. أ: عندما تستأنف منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأحد بإقامة سباق جائزة إيفل الكبرى على مضمار نوربرجرينج بألمانيا، سوف يسعى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى معادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، وذلك في المضمار الذي يحمل جزءا منه اسم شوماخر.وفي حالة فوز هاميلتون بسباق الغد، سيرفع رصيده من الانتصارات في سباق فورمولا-1 إلى 91 متساويا في ذلك مع شوماخر المتوج بطلا للعالم سبع مرات.ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن السباق حيث ألغيت التجربتان الحرتان الأولى والثانية أمس الاول بسبب الضباب والأمطار، نظرا لأن الطقس السيئ حال دون تحليق الطائرة المروحية الطبية ولم يتم السماح للسائقين بالدخول إلى المضمار.وكان من المفترض أن تشهد التجربة الحرة الظهور الأول لمايك شوماخر نجل مايكل شوماخر، في فورمولا-1، حيث كان مقررا أن يخوض التجربة بسيارة ألفا روميو لكنه سيضطر إلى الانتظار لفترة أطول قبل تسجيل ظهوره الأول في فورمولا-1 .كذلك يشهد سباق اليوم رقما قياسيا جديدا سيكون من نصيب كيمي رايكونن الذي سيسجل بذلك المشاركة رقم 323 له في سباقات فورمولا-1، ليحطم بذلك الرقم الذي يتقاسمه مع روبنز باريكيلو.وكان رايكونن قد عادل رقم باريكيلو عبر سباق الجائزة الكبرى الروسي الذي أقيم في سوتشي في سبتمبر الماضي، لكن هاميلتون أخفق خلال السباق الروسي في معادلة رقم شوماخر حيث تلقى عقوبة التأخير عشر ثوان بسبب ارتكاب مخالفة في تجربة السيارة مرتين، وأحرز المركز الثالث في السباق.كان هاميلتون قد أبدى غضبه عقب السباق الروسي، الذي شهد تتويج زميله فالتيري بوتاس، حيث علق على العقوبة قائلا :”إنهم يحاولون إيقافي.”وفاز بوتاس بالسباق الروسي ليقلص الفارق الذي يفصله عن هاميلتون في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى 44 نقطة.وعن معادلة رقم شوماخر، كان هاميلتون قد صرح قبل السباق الروسي قائلا :”بالطبع هو شرف لي، لكن الأمر لا يعني الكثير حقا. هناك أشياء أكثر أهمية في العالم.”

لكن لا شك في أن هاميلتون سيسعى بقوة لمعادلة الرقم على المضمار الذي يحمل شوماخر رقمه القياسي، حيث توج عليه خمس مرات، بينما توج هاميلتون عليه مرة واحدة، كانت في عام 2011 .ويحظى مضمار نوربرجرينج بتاريخ كبير في فورمولا-1 لكنه يغيب عن قائمة فورمولا-1 منذ عام 2013 لأسباب مالية، وقد عاد هذا العام في ظل التغييرات الكبيرة في جدول المنافسات بسبب أزمة جائحة كورونا.كان مايك شوماخر، متصدر الترتيب العام للسائقين في منافسات فورمولا-2، يتطلع بحماس إلى تسجيل ظهوره الأول في فورمولا-1 على مضمار نوربرجرينج، حيث كان سيحل مكان أنطونيو جيوفيناتزي في قيادة سيارة ألفا روميو في التجربة الحرة الأولى.وقال مايك شوماخر لدى الإعلان في سبتمبر الماضي عن منحه فرصة المشاركة في فورمولا-1 عبر التجربة الأولى على المضمار الألماني :”سعيد للغاية بالحصول على هذه الفرصة في تجربة حرة. حقيقة أنني سأشارك للمرة الأولى في فعاليات فورمولا-1 أمام جماهير بلادي في مضمار نوربرجرينج تضفي على هذه اللحظة مذاقا من نوع خاص.”وتنتشر تكهنات حول أمكانية انضمام مايك شوماخر إلى ألفا روميو في الموسم المقبل، وقد صرح فريدريك فاسور رئيس فريق ألفا روميو قائلا :”لا شك في أن مايك شوماخر واحد من المواهب الهائلة القادمة من سلسلة السباقات المزودة (لفورمولا-1)، وقد أثبتت النتائج الأخيرة ذلك. فهو سريع بالتأكيد لكنه يمتلك أيضا الأداء المتسق والنضج في القيادة، كل السمات المميزة للبطل تتبلور في شخصيته .”