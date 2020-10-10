السيب في حالة استنفار قبل استكمال منافسات الدوري و برونو وجيبولا في الحجر المنزلي في سعيه لتحقيق لقبه الأول

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

تصوير/ ماجد الندابي

يعد نادي السيب من أوائل الأندية التي باشرت تدريباتها بعد الإعلان عن استكمال الدوري المحلي والمتبقي منه ثلاث جولات السيب يأمل في مواصلة تصدره وحصد لقبه الأول الذي طال انتظاره منذ 45 سنة الوطن الرياضي زار موقع تدريبات الفريق بوادي البحايص بولاية السيب، حيث يواصل تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني مصعب الضامري .

وقد أكد جاسم بن يعقوب الفوري مدير الفريق الأول بنادي السيب ان انضمام المدرب البرتغالي برونو ومساعده بالإضافة الى نجم الفريق المحترف جيبولا بات وشيكا، اذ ان فترة الحجر التي أوشكت على الانتهاء مضيفا بأن المدرب الوطني مصعب الضامري يتولى قيادة تدريب الفريق حاليا أفصح عن الصعوبات التي تواجه الطاقم الفني الحالي، حيث قال الفوري : “الجزء الأصعب في مهمتنا كان تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم تحديده من قبل اتحاد الكرة، والذي يتطلب قيامنا بتدريبات فردية خلال الثلاث الايام الأولى، بعدها يسمح لنا الدخول في تدريبات جماعية مكونة من مجموعات صغيرة تتراوح بين ثلاث إلى خمسة لاعبين، والإعداد لهذه التمارين كان من الصعب جدا بحكم ان كرة القدم هي لعبة جماعية.

تناغم الجهاز الفني

قال جمال المحرمي مساعد مدرب الفريق الأول : بلا شك أنها مهمة صعبة، فنحن نتحدث عن فريق متصدر الدوري بفارق خمس نقاط وجماهيره تنتظر تحقيق لقبها التاريخي الأول، الا أننا قبلنا التحدي بحكم تناغم الأفكار مع المدرب مصعب، بالإضافة الى التنسيق المتواصل مع مدرب الفريق برونو قبل وبعد عودته لأرض السلطنة.

جاهزية تامة

أشاد خالد بن علي الضنكي مدرب حراس الفريق الأول بتعاون الحراس معه في تسهيل المهمة الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يشرف الضنكي على تدريب أربع حراس وهم أحمد الرواحي الحارس الأول للفريق وسعيد الفارسي الحارس الثاني وعبدالله الشبيبي وأخيرا معتصم الوهيبي.

رسم الابتسامة

قائد الفريق سعود الفارسي قال : نادي السيب من أوائل الأندية التي باشرت التحضير لاستكمال الدوري، والفريق يسعى لتحقيق اللقب الذي طال انتظاره مشيدا بالدور الكبير للجماهير التي ساندت الفريق في حله وترحاله خلال الجولات السابقة، لذا فاللاعبون جميعهم عزمون على رد ذلك الجميل وتحقيق الابتسامة لهم.