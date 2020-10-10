أمينة البلوشية: نهدف لتعزيز مكانة السلطنة في الساحة الرياضية المدرسية وتوثيق الصلة مع الاتحادات الدولية والقارية

- يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية في البيئة المدرسية

- الاتحاد العماني للرياضة المدرسية وطموح كبير لخلق جيل واعد ورفد الاتحادات واللجان بالكوادر المجيدة

حوار ـ زينب الزدجالية:

يعد الاتحاد العماني للرياضة المدرسية من الاتحادات النشيطة والفاعلة جدا، والتي تم إشهارها وفق معايير ومتطلبات التطورات الحاصلة في المجال الرياضي، حيث يعد رافدا أساسيا للاتحادات واللجان الرياضية يمدها بالكوادر الموهوبة مع وجود شراكات متفق عليها بين الطرفين من اجل تعزيز المواهب الرياضية في البيئة المدرسية .. وعن مسيرة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية خلال الفترة الماضية سلطت أمينة بنت عبدالكريم البلوشية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية الضوء على الامور المتعلقة بالاتحاد وأهم ما تم انجازه خلال فترة وجيزة اضافة الى التحديات التي تواجههم .

واستهلت امينة بنت عبدالكريم البلوشية حديثها عن الاتحاد قائلة : الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية اتحاد رياضي تم إشهاره في عام ٢٠١٦ ومقره محافظة مسقط وتتبعه ١٢ لجنة من لجان الرياضة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في جميع انحاء السلطنة يلتزم أعضاء الاتحاد باتباع القانون والنظم واللوائح الداخلية للاتحاد مع تنفيذ قرارات مجلس الادارة وما يصدر عن لجانه المختلفة، والمشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد المختلفة واضعين في عين الاعتبار القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هويتنا.

أهداف الاتحاد

وأضافت البلوشية : يهدف اتحاد الرياضة المدرسية الى النهوض بالرياضة المدرسية ، و نشر الثقافة الرياضية مع اتاحة فرص ممارسة الرياضة للطلبة وإرساء المبادئ الأساسية للارتقاء بالرياضة المدرسية لطلاب المدارس بالاضافة الى تكريس القيم والمبادئ الرياضية في التأهيل و اعداد أجيال مجيدة رياضيا في مختلف الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد .

كما يسهم الاتحاد في تحقيق التكامل بين غايات و أهداف الأنشطة الرياضية المدرسية ومناهج مادة الرياضة المدرسية ودعم الانشطة الرياضية حتى تكون جزءا من البرنامج التعليمي العام بالاضافة الى تعزيز مكانة السلطنة على الساحة الرياضية المدرسية خليجيا و عربيا و دوليا، ناهيك عن توثيق الصلة مع الاتحادات الرياضية و الهيئات الرياضية المدرسية الإقليمية و القارية و الدولية.

اكتشاف المواهب

واشارت البلوشية بأن الرياضة المدرسية تعزز من رياضتنا الوطنية ، وذلك من خلال اكتشاف المواهب والخامات الرياضية المثالية وصقلها وتعزيز قدراتها ، لتكون رافداً قوية لمنتخباتنا الوطنية والتي ستمثل السلطنة في المحافل الوطنية ( الخليجية والعربية والدولية ) خير تمثيل ، لذا فإن البدء والشروع في العمل يجب ان يتم وفق منهجية واضحة واستراتيجية عمل طويلة المدى تبدأ من نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام والانتقاء الصحيح للمواهب الرياضية المناسبة لكل الالعاب خصوصا بان المرحلة القادمة تتطلب منا نتائج للعمل الذي قمنا به سابقا .

أهمية الرياضة

كما عرجت امينة البلوشية الى اهمية الرياضة للفرد نفسه قائلة : تكمن أهمية الرياضة المدرسية في صقل و بناء شخصية الفرد منذ النشأة ، ففي المراحل الاولى تعد الرياضة للطالب كترفيه ، ولكنه مع الاستمرارية بالممارسة وانتقاله من مرحلة سنية الى اخرى ، تظهر نتائج تلك الممارسات على مجتمعه اولاً ، بالاضافة ان الرياضة المدرسية تسهم في غرس القيم الإيجابية للمشاركين كالثقة بالنفس والانضباط والقدرة على العمل وغيرها من القيم النبيلة .

التحديات

وتطرقت البلوشية عن التحديات التي تواجه الاتحاد قائلة : تزخر مدارسنا بأعداد كبيرة من المواهب الرياضية التي تحتاج لمن يكتشفها ويرعاها ويتبناها ، ويوظفها في المكان الصحيح لذا فهي من اهم التحديات التي تواجهنا ، و المرحلة القادمة تتطلب منا جميع تكاتف الجهود من اجل الاهتمام بتلك المواهب وإبرازها ولابد من التعاون بين الاتحادات الرياضية في مختلف الالعاب مع اتحاد الرياضة المدرسية ، لكون الرياضة المدرسية هي النواة التي ترفد بها جميع المنتخبات الوطنية بالمواهب واللاعبين الذين يجب علينا تمكينهم لمستقبل حافل بالانجازات و تماشيا مع الرؤية المستقبلية للرياضة العمانية 2040.

وفي سياق متصل قالت البلوشية : يثمن الاتحاد العماني للرياضة المدرسية دور اللجنة العمانية للشطرنج والاتحاد العماني لكرة الطاولة في خلق شراكة مبنية على اسس علمية و مدروسة من اجل اخراج جيل واعد ينافس في البطولات المختلفة وذلك انطلاقا من المدارس و صولا الى المضامير العالمية .

كما يسعى الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية و بشكل مستمر ،الى فتح شراكات ممتدة اخرى بين الاتحادات واللجان الرياضية الاخرى باعتبار ان المدارس هي النواة لاكتشاف المواهب ، والمبدعين في مختلف الألعاب الرياضية.اما فيما يخص الطلاب فالتحدي الاكبر يكمن في عدم استمراريتهم لعدة اسباب ومن اهمها عدم وجود الوقت الكافي لممارسة الأنشطة الرياضية ،لارتباط الطلبة بالحصص والمناهج الدراسية.كما اننا نواجه تحديا أكبر وهو عدم توفر العوامل المرتبطة بممارسة الطلاب في الفترة ما بعد اليوم الدراسي ، حيث يتطلب الامر إمكانيات بشرية ومادية ، في حين ان الإمكانيات البشرية قد تكون متواجدة ولكنها ستحتاج الى حوافز حتى تستطيع العمل في فترات مسائية في غير الدوام الرسمي.تحديات كبيرة نخوضها مع فئة الطلبة و خصوصا مع الذين يملكون المواهب ولكن ظروفهم غير مواتية لا تسمح لهم بالاستمرار ، لذا هنا نخسر موهبة وهذا امر مؤسف .

المراحل السنية

واكدت أمنية البلوشية : نتعامل مع جميع المراحل السنية فلكل مرحلة برامجها ومسابقاتها ، حيث نضع بعض البرامج والمسابقات التي تنمي لدى ابنائنا الطلبة الجوانب المعرفية كالمسابقات التوعوية المرتبطة بالرياضة والصحة كي نخلق مجتمعا رياضيا مدرسيا نشطا كما تلقى ايضا الرياضات التنافسية قدرا كبيرا من اهتماماتنا ، فعلى سبيل المثال نستهدف طلاب الحلقة الاولى في مسابقات الشطرنج والايام الرياضية ومهرجانات الألعاب الجماعية اما طلاب الحلقتين الثانية والثالثة،فيتم استهدافهم في مسابقات الألعاب الجماعية والالعاب الفردية بالاضافة الى الايام الرياضية.اما فيما يخص رياضة الفتيات فهناك اهتمام بالغ و كبير منا حيث يسهم الاتحاد في خلق بيئة رياضية مدرسية للفتيات بما يتوافق مع هويتنا الوطنية وإرساء قواعدنا المجتمعية و الدينية .

الاختصاصات

و أضافت البلوشية : ان خلق الشراكات والاهتمام بالالعاب لا يعني وجود تداخل بين اختصاصاتنا واختصاصات المؤسسات الرياضية الاخرى ، على العكس نحن كاتحاد معني بالرياضات المدرسية لنا توجهاتنا و تطلعاتنا التي ندعم بها الاتحادات واللجان الرياضية،وذلك عن طريق التعاون القائم و الذي يتمحور حول تعريفهم بالمواهب ، اما دور الاتحادات يكمن في الانتقاء و الاختيار لذا نمثل الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الاتحادات واللجان الرياضية.

تجارب ناجحة

و عرجت البلوشية للحديث عن التجارب الناجحة قائلة : تتجه البيئات المدرسية إلى خلق مجتمعات نشطة و عدم الاكتفاء بالحصص المدرسية من خلال تعشيب مساحاتها و انشاء ملاعب متعددة تجذب الطالب الى العودة للمدرسة في التوقيت المسائي و استكمال ما بدأه في ساعاته الدراسية الصباحية ، فانجاح ما قامت به مدارس محافظة شمال الباطنة من تنفيذ مشاريع إنشاء وتعشيب ملاعب كرة القدم ساهم في تشجيع فئة الذكورلممارسة الرياضة وذلك بجهود لجنة الرياضة المدرسية بالمحافظة وبالتعاون مع ادارات المدارس واولياء الامور وبعض الشركات الراعية و يتم استثمارها في الفترة المسائية ونأمل ان تتواجد الصالات الرياضية في مدارس الاناث بالرغم من قلة الإمكانيات المادية الا ان بعض ادارات المدارس تسعى جاهدة لتنفيذ مثل هذه المشاريع وخير برهان على ذلك الصالة الرياضية التي تم إنشاؤها بمدرسة شاطئ القرم للبنات.

المستجدات والتطورات

اختتمت امينة بنت عبدالكريم البلوشية حديثها قائلة : الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية يسعى دائما لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في الرياضة المدرسية، حيث ان مناهج الرياضة المدرسية والنشاط الرياضي يعتبران وجهين لعملة واحدة ، ونسعى للارتقاء بالرياضة المدرسية

ونأمل ان تكون مجتمعاتنا المدرسية نشطة في وقت المساء أسوة بمدارس الجاليات الاخرى، حيث يمضي الاتحاد المدرسي قدما في تدارس هذا الامر مع الجهات المعنية لاستثمار مساحات المدارس التي تسمح بإنشاء ملاعب وصالات فلا مانع من ذلك وفق الأسس والضوابط، آخذين بعين الاعتبار ما تمر به السلطنة من تطورات اقتصادية و ايضا صحية .