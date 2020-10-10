فريق الشعب يكرم فريق الناشئين المتوج بكأس نادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

نظم فريق الشعب التابع لنادي السلام فرع لوى احتفالية مميزة لتكريم فريق الناشئين المتوج بكأس نادي السلام 2019 بالاضافة الى تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للفريق، رعى الحفل أحمد بن خلفان الغفيلي الرئيس الفخري لفريق الشعب بحضور سعيد بن خلفان المعمري نائب رئيس نادي السلام ورؤساء الفرق الأهلية وجمع من الحضور واشتملت فقرات الحفل على تدشين الهوية الجديدة للفريق كما تم تكريم المحاضر الآسيوي وتكريم مدرب الفريق الأول عبيد بن خميس الجابري.

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