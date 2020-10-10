اليوم لجنة المسابقات باتحاد الطائرة تناقش البروتوكول الطبي وبرنامج مسابقاتها

تعقد اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للكرة الطائرة اجتماعها الأول لهذا العام عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي منصة ( زوووم ) ويترأس الاجتماع أحمد بن عبدالله بن حمدان السعيد رئيس لجنة المسابقات وبحضور الأعضاء، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة وضع برنامج المسابقات بمختلف مسمياتها وفئاتها استعداداً لانطلاق مسابقات الموسم الرياضى الجديد للكرة الطائرة ٢٠٢٠ /٢٠٢١م ومناقشة البروتوكول الطبي الخاص بعودة إقامة المباريات.الجدير بالذكر أن اتحاد الطائرة قد أنهى جميع مسابقاته للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠م قبل إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالسلطنة ومختلف دول العالم نظير الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.



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