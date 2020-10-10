السويق يواصل تحضيراته للقاء العروبة بدوري الأضواء وتجربة أخيرة أمام الرستاق الجمعة القادم

تجربته الودية الأولى أمام صور

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي السويق تدريباته اليومية بقيادة المدرب سالم سلطان وطاقمه المعاون على الملعب الفرعي بالنادي ، حيث يتواجد في التدريبات ( ٢٤ ) لاعبا بشكل دائم ، فيما يخضع المحترفان فليكس والسروري للحجر الصحي تنفيذا للتعليمات الخاصة بالقادمين من الخارج بسبب تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) وفق الاجراءات الاحترازية في هذا الجانب ، كما يغيب فهد الجلبوبي للإصابة ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات يوم الثلاثاء القادم رفقة زملائه بالفريق .

السويق يدرك تماما بأنه لا زال في دائرة الخطر حتى الآن ، ويتوجب عليه تحقيق الانتصار في لقائه القادم امام العروبة ضمن الجولة ( ٢٤ ) لدوري الاضواء حتى يضمن بنسبة كبيرة بقاءه بين الكبار للموسم القادم بعيدا عن الحسابات المعقدة ، حيث يحتل اصفر الباطنة المركز العاشر برصيد ( ٢٩ ) نقطة ، وهو موقع خطر جدا في ظل تقارب النقاط بينه وبين اندية اخرى تسعى لذات الهدف ، فيما يخوض لقاءيه الاخيرين ضمن الجولتين ( ٢٥ ، ٢٦ ) أمام مرباط وبهلاء على التوالي .

لقاءان وديان

بدأ السويق أولى تجاربه الودية مساء امس امام نادي صور بملعب نادي مسقط ، وهي المباراة التي تأتي بعد فترة توقف طويلة جراء تفشي فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) والتي ستكشف الكثير من ملامح العمل الذي قام به الجهاز الفني بعد عودة التدريبات ، ناهيك عن كشف مكامن الضعف التي يجب معالجتها سريعا قبل خوض اللقاء الهام امام العروبة في ٢٣ اكتوبر الحالي ، فيما يختتم اصفر الباطنه تجاربه الودية قبل صافرة عودة المنافسات امام نادي الرستاق مساء الجمعة القادم ، ومن المتوقع ان تجري وقائع المباراة على ساحة مجمع الرستاق الرياضي ، حيث ستظهر هذه المباراة الملامح الرئيسية لتشكيلة الفريقين في مباريات الجولة القادمة إن شاء الله تعالى وسيستقر المدرب سالم سلطان على كافة التفاصيل بالفريق قبل المواجهات الثلاث المثيرة والمتبقية من عمر دورينا ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

عمل دؤوب

من جانب آخر ، فقد قام الحهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي السويق بقيادة الوطني سالم سلطان بإعداد كشف متكامل يحتوي على اسماء اللاعبين المطلوب استمرارهم بالفريق للموسم القادم من القائمة الحالية والتوصية بتجديد عقودهم ، بالاضافة إلى اهم احتياجات الفريق من اللاعبين وفق المراكز التي يراها الجهاز الفني بحاجة إلى تعزيز ، حيث تضمن التقرير توصية من الجهاز الفني بالتعاقد مع عدد من الاسماء المجيدة بدورينا والتي يرى فيها انها قادرة على سد النقص وإعادة الفريق للواجهة من جديد بعد فترة غياب غير محببة بالنسبة لجماهير اصفر الباطنة المتعطشة .

الجدير بالذكر ، أن المفاوضات مع عدد من اللاعبين قد قطعت شوطا كبيرا وباتت بحاجة إلى وضع اللمسات الاخيرة على طاولة المفاضات المباشرة بين الطرفين ، حيث يسعى مجلس الادارة لحسم كافة الامور في وقت مبكر بعيدا عن الدخول في صراع اللحظات الاخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .