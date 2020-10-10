مجلس إدارة اتحاد اليد يعتمد برنامج مسابقاته واستعراض مشاركات المنتخبات الوطنية

بينما تدارس المقترحات المرفوعة من قبل الأندية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد برنامج مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد وبحضور اعضاء المجلس، حيث اعتمد موعد إقامة مباراة السوبر بداية الموسم يوم 21 ديسمبر القادم وهي بداية الموسم الرياضي الجديد والدوري العام للدرجة الأولى يوم 25 ديسمبر المقبل والدوري العام للدرجة الثانية الأول من يناير 2021 وتدارس مجلس الادارة المقترحات التي قدمتها الأندية في الاجتماع المشترك مع لجنة المسابقات بحضور ممثلي أندية نادي عمان ومسقط والسيب حول استكمال المباريات المتبقية في الدور نصف النهائي والنهائي في الدوري العام و الدور النهائي لمسابقة درع الوزارة التاسع والذي سيتم فيه تطبيق البروتوكول الطبي، حيث ستتضح خلال الايام القادمة الصورة النهائية حول عملية استكمال مباريات الموسم الرياضي الحالي .كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة حول عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد يوم الخامس من شهر نوفمبر القادم الخاص بتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس الإدارة وقد قام اتحاد اليد بتوجية الدعوة للأندية الأعضاء استناداً للمادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد .

واعتمد المجلس الخطة المالية والموازنة العامة للاتحاد لعام 2021 بالاضافة الى مناقشة برنامج اعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات في عام 2021 منها مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في نهائيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها بإيران عام 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية ودورة الالعاب الآسيوية ومشاركة منتخبنا الوطني الأول للصالات بدورة الألعاب الخليجية بالكويت مارس القادم بالاضافة إلى مناقشة خطة لجنة الحكام استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.